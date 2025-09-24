https://1prime.ru/20250924/lavrov-862728370.html
Лавров проводит встречу с главой Международного комитета Красного Креста
2025-09-24T18:03+0300
МОСКВА, 24 сен– ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке проводит встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Первая встреча Сергея Лаврова в Нью-Йорке, куда он накануне прибыл для участия в 80-й сессии ГА ООН, проходит с президентом Международного комитета Красного Креста", - сообщила Захарова в своем Telegram-канале. Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи вечером среды по московскому времени. Сопровождают министра постпред РФ при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и замглавы министерства Сергей Вершинин. В МИД РФ сообщали, что график Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенным - министр проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В среду ему предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. А с трибуны ГА ООН Лавров выступит в субботу, 27 сентября.
