Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров проводит встречу с Рубио в Нью-Йорке - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/lavrov-862732324.html
Лавров проводит встречу с Рубио в Нью-Йорке
Лавров проводит встречу с Рубио в Нью-Йорке - 24.09.2025, ПРАЙМ
Лавров проводит встречу с Рубио в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T19:20+0300
2025-09-24T19:36+0300
политика
россия
рф
сша
украина
сергей лавров
оон
ес
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/68/842696820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_041023c3796e1123bf6c68e386544025.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. С российской стороны во встрече участвуют также постпред РФ при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, замглавы МИД Сергей Вершинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин, официальный представитель министерства Мария Захарова и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года (срока окончания действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) продолжить в течение одного года придерживаться суммарных количественных ограничений в соответствии с лимитами по ДСНВ, если США будут делать то же самое. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с предложением Путина и позже прокомментирует его лично. Последний раз Лавров и Рубио встречались "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
https://1prime.ru/20250924/lavrov-862729727.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/68/842696820_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_68cda62d78f4f5555b823b3bc8d1d133.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, украина, сергей лавров, оон, ес, асеан
Политика, РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров, ООН, ЕС, АСЕАН
19:20 24.09.2025 (обновлено: 19:36 24.09.2025)
 
Лавров проводит встречу с Рубио в Нью-Йорке

Лавров и Рубио проводят встречу в рамках ГА ООН

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
С российской стороны во встрече участвуют также постпред РФ при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, замглавы МИД Сергей Вершинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин, официальный представитель министерства Мария Захарова и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года (срока окончания действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) продолжить в течение одного года придерживаться суммарных количественных ограничений в соответствии с лимитами по ДСНВ, если США будут делать то же самое. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с предложением Путина и позже прокомментирует его лично.
Последний раз Лавров и Рубио встречались "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии
18:40
 
ПолитикаРОССИЯРФСШАУКРАИНАСергей ЛавровООНЕСАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала