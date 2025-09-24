https://1prime.ru/20250924/lavrov-862735322.html
Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Нью-Йорке
Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Нью-Йорке - 24.09.2025, ПРАЙМ
Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Нью-Йорке
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:18+0300
2025-09-24T20:18+0300
2025-09-24T20:18+0300
политика
россия
общество
малайзия
сергей лавров
марко рубио
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/63/842696384_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_0631cacc95f5f2c7d5155a9336d38bcb.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались один час. Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
https://1prime.ru/20250924/lavrov-862729727.html
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/63/842696384_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_00e4304048139e87bc73b463d2b92db6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , малайзия, сергей лавров, марко рубио, асеан
Политика, РОССИЯ, Общество , МАЛАЙЗИЯ, Сергей Лавров, Марко Рубио, АСЕАН
Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Нью-Йорке
В Нью-Йорке завершилась встреча Лаврова и Рубио, переговоры продолжались один час