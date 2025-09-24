https://1prime.ru/20250924/lavrov-862735322.html

Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Нью-Йорке

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались один час. Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.

