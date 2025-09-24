Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Нью-Йорке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:18+0300
2025-09-24T20:18+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались один час. Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
россия, общество , малайзия, сергей лавров, марко рубио, асеан
Политика, РОССИЯ, Общество , МАЛАЙЗИЯ, Сергей Лавров, Марко Рубио, АСЕАН
20:18 24.09.2025
 
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались один час.
Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии
18:40
 
ПолитикаРОССИЯОбществоМАЛАЙЗИЯСергей ЛавровМарко РубиоАСЕАН
 
 
