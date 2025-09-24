https://1prime.ru/20250924/lavrov-862740791.html
Лавров и Рубио "сверили часы" по отношениям России и США, сообщил МИД
Лавров и Рубио "сверили часы" по отношениям России и США, сообщил МИД - 24.09.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио "сверили часы" по отношениям России и США, сообщил МИД
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T21:46+0300
2025-09-24T21:46+0300
2025-09-24T21:46+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
нью-йорк
сергей лавров
марко рубио
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам восстановления общественно-политических контактов, сообщили в МИД РФ. "Проведена "сверка часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий. Условлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", - говорится в сообщении МИД РФ.
https://1prime.ru/20250924/lavrov-862729727.html
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, нью-йорк, сергей лавров, марко рубио, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Сергей Лавров, Марко Рубио, МИД РФ
Лавров и Рубио "сверили часы" по отношениям России и США, сообщил МИД
На встрече в Нью-Йорке Лавров и Рубио обсудили российско-американские отношения