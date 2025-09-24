https://1prime.ru/20250924/lavrov-862742038.html

Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии

Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии - 24.09.2025, ПРАЙМ

Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T22:10+0300

2025-09-24T22:10+0300

2025-09-24T22:01+0300

политика

мировая экономика

россия

венгрия

украина

сша

сергей лавров

петер сийярто

марко рубио

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861854403_0:108:2824:1697_1920x0_80_0_0_2031ed22a9ca816aeeb6d3cf47a3e24c.jpg

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.

https://1prime.ru/20250924/lavrov-862740791.html

венгрия

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, венгрия, украина, сша, сергей лавров, петер сийярто, марко рубио, мид, оон, мккк