Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии - 24.09.2025
Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T22:10+0300
2025-09-24T22:01+0300
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
22:10 24.09.2025
 
Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Петер Сийярто
Сергей Лавров и Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Сергей Лавров и Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине.
Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Лавров и Рубио "сверили часы" по отношениям России и США, сообщил МИД
21:46
 
