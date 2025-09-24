https://1prime.ru/20250924/lavrov-862742038.html
Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии
Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии - 24.09.2025, ПРАЙМ
Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
венгрия
украина
сша
Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии
В Нью-Йорке Лавров проводит встречу с Сийярто