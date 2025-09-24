https://1prime.ru/20250924/lavrov-862744508.html
Лавров обсудил с Сийярто ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с Сийярто ситуацию вокруг Украины
2025-09-24T23:30+0300
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ. "Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто… Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в МИД.
