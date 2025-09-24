https://1prime.ru/20250924/lavrov-862744508.html

Лавров обсудил с Сийярто ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с Сийярто ситуацию вокруг Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил с Сийярто ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T23:30+0300

2025-09-24T23:30+0300

2025-09-24T23:30+0300

политика

россия

венгрия

нью-йорк

сергей лавров

петер сийярто

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861854403_0:108:2824:1697_1920x0_80_0_0_2031ed22a9ca816aeeb6d3cf47a3e24c.jpg

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил ключевые вопросы деятельности ООН и ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ. "Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто… Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в МИД.

https://1prime.ru/20250924/vengriya-862743625.html

венгрия

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, нью-йорк, сергей лавров, петер сийярто, мид, оон