https://1prime.ru/20250924/ledokol-862717371.html

Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году

Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году - 24.09.2025, ПРАЙМ

Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году

Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется спустить на воду в 2026 году, передать заказчику в 2028 году, сообщил журналистам... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T15:04+0300

2025-09-24T15:04+0300

2025-09-24T15:04+0300

энергетика

россия

арктика

владимир путин

балтийский завод

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_11e44915501fe063bbbb17c6ae3d331a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется спустить на воду в 2026 году, передать заказчику в 2028 году, сообщил журналистам генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Александр Коновалов. "Передача (ледокола) согласно контрактному сроку - в 2028 году, спуск - в следующем году", - сказал он в кулуарах XVIII Международной выставки и конференции "Нева". Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января прошлого года с участием президента РФ Владимира Путина. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт - самые большие и мощные в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". -0-

https://1prime.ru/20250912/vmf-862214396.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, владимир путин, балтийский завод, росатом