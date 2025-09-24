Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250924/ledokol-862717371.html
Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году
Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году
Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется спустить на воду в 2026 году, передать заказчику в 2028 году, сообщил журналистам... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:04+0300
2025-09-24T15:04+0300
энергетика
россия
арктика
владимир путин
балтийский завод
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_11e44915501fe063bbbb17c6ae3d331a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется спустить на воду в 2026 году, передать заказчику в 2028 году, сообщил журналистам генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Александр Коновалов. "Передача (ледокола) согласно контрактному сроку - в 2028 году, спуск - в следующем году", - сказал он в кулуарах XVIII Международной выставки и конференции "Нева". Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января прошлого года с участием президента РФ Владимира Путина. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт - самые большие и мощные в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". -0-
https://1prime.ru/20250912/vmf-862214396.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:787:2048:2323_1920x0_80_0_0_7523172f1e1192782ea297f6ae824f5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, владимир путин, балтийский завод, росатом
Энергетика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, Балтийский завод, Росатом
15:04 24.09.2025
 
Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году

Коновалов: атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году

© РИА Новости . Владимир Чистяков | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Россия"
Атомный ледокол Россия - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Атомный ледокол "Россия". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Чистяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 планируется спустить на воду в 2026 году, передать заказчику в 2028 году, сообщил журналистам генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Александр Коновалов.
"Передача (ледокола) согласно контрактному сроку - в 2028 году, спуск - в следующем году", - сказал он в кулуарах XVIII Международной выставки и конференции "Нева".
Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января прошлого года с участием президента РФ Владимира Путина.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт - самые большие и мощные в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". -0-
Ледовая переправа через Енисей - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола
12 сентября, 20:18
 
ЭнергетикаРОССИЯАРКТИКАВладимир ПутинБалтийский заводРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала