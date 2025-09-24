В Подмосковье женщина дважды крупно выиграла в лотерею

https://1prime.ru/20250924/lotereya-862691859.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Домохозяйка из Московской области Екатерина А. еще полтора года назад выиграла более 660 тысяч рублей в одной лотерее, но не остановилась и продолжила играть - в сентябре ее настойчивость была вознаграждена: она выиграла суперприз 56 миллионов рублей в лотерее "Всё или ничего", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "12 сентября 2025 года в ходе 152720-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз - 56 077 634 рубля. Победителем стала домохозяйка из Московской области Екатерина А. (по просьбе победительницы ее фамилия не публикуется)", - рассказали в компании. В игровых полях билета Екатерина выбирала числа автоматическим способом. По правилам лотереи "Всё или ничего", суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Екатерина не угадала ни одного числа и стала мультимиллионером. "Девушке не впервой испытывать эмоции от лотерейной победы. В июне 2024 года в лотерею "Рапидо 2.0" она выиграла 662 538 рублей. Удача, несомненно, любит настойчивых, и Екатерина это доказала. После первого крупного выигрыша девушка не стала останавливаться на достигнутом и продолжила участвовать в розыгрышах, ведь, по словам счастливицы, она чувствовала, что впереди ее ждет еще большая победа. И спустя почти полтора года Екатерина вновь пополнила ряды лотерейных счастливчиков", - добавили в "Столото". Раньше девушку лотерея "Всё или ничего" не очень интересовала, но за три дня до победы у Екатерины появилось предчувствие, и она все же купила несколько билетов. "Почему именно на "Всё или ничего" у меня упал глаз, я не знаю, была "чуйка". Пару дней подряд я участвовала во "Всё или ничего", выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!" — передают в компании слова победительницы. Жительница Московской области считает, что лотерейный выигрыш - это подарок судьбы по случаю годовщины свадьбы, так как лотерейная победа произошла за два дня до этого события. Екатерина с супругом 12 лет вместе. В крепком браке пара воспитывает двоих детей и посвящает им все свободное время. "Праздник был двойной, как будто свадебный подарок на годовщину. Возможно, на эти средства, помимо всех задуманных трат, еще съездим с мужем в Таиланд", - поделилась планами девушка. Первый выигрыш домохозяйка вложила в семейный бизнес по продаже одежды на маркетплейсе. На многомиллионный суперприз Екатерина хочет в первую очередь погасить ипотечный кредит, взятый на строительство частного дома, на оставшиеся средства - построить баню, а также отложить часть денег на будущее детям.

