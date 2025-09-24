Цена на медь стабильна в среду утром

https://1prime.ru/20250924/med-862695129.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна в среду утром благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.21 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на символические 0,01%, до 4,6445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца также слабо выросла на 0,02% - до 9 974,5 доллара, алюминия - опустилась на 0,26%, до 2 638 долларов, стоимость цинка - снизилась на 0,19%, до 2 888,5 доллара. На такую слабую динамику котировок меди повлиял взвешенный тон главы ФРС США, который не содержал сигналов о поддержке возможного решения о снижении учетной ставки регулятора на следующем заседании в октябре, приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна в среду утром благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.21 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на символические 0,01%, до 4,6445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца также слабо выросла на 0,02% - до 9 974,5 доллара, алюминия - опустилась на 0,26%, до 2 638 долларов, стоимость цинка - снизилась на 0,19%, до 2 888,5 доллара.
На такую слабую динамику котировок меди повлиял взвешенный тон главы ФРС США, который не содержал сигналов о поддержке возможного решения о снижении учетной ставки регулятора на следующем заседании в октябре, приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
