Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина
Венесуэла получила более 1,6 миллиона доз инсулина из России в рамках совместных контрактов в области медицины и технологического сотрудничества, сообщила... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:33+0300
2025-09-24T20:33+0300
2025-09-24T20:33+0300
экономика
здоровье
мировая экономика
венесуэла
"герофарм"
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла получила более 1,6 миллиона доз инсулина из России в рамках совместных контрактов в области медицины и технологического сотрудничества, сообщила министр здравоохранения республики Магали Гутьеррес. По данным местных властей, около 2 миллионов человек в Венесуэле страдают от различных видов сахарного диабета, многим из них нужны ежедневные инъекции этого препарата. "В международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии прибыл груз из 1 600 251 единицы инсулина вместе с 64 994 инсулиновыми шприц-ручками и необходимым оборудованием для дальнейшего укрепления национальной системы здравоохранения и гарантии жизни каждого пациента с сахарным диабетом", - написала Гутьеррес в своем Telegram-канале. Как отметила Гутьеррес, передача груза стала прямым результатом реализации соглашения о поставке жизненно необходимых лекарств с взаимными инвестиционными обязательствами, подписанного между министерством здравоохранения, компаниями Espromed Bio, Corpovex и Центром производственных инвестиций, а также соглашения о трансфере технологий с российской компанией "Герофарм". "Герофарм" с 2019 года осуществляет бесперебойные поставки инсулинов в Венесуэлу, покрывая потребности всех пациентов страны. В планах компании - запуск производственной линии в южноамериканской стране.
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
