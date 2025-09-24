https://1prime.ru/20250924/meditsina-862736613.html

Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина

МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла получила более 1,6 миллиона доз инсулина из России в рамках совместных контрактов в области медицины и технологического сотрудничества, сообщила министр здравоохранения республики Магали Гутьеррес. По данным местных властей, около 2 миллионов человек в Венесуэле страдают от различных видов сахарного диабета, многим из них нужны ежедневные инъекции этого препарата. "В международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии прибыл груз из 1 600 251 единицы инсулина вместе с 64 994 инсулиновыми шприц-ручками и необходимым оборудованием для дальнейшего укрепления национальной системы здравоохранения и гарантии жизни каждого пациента с сахарным диабетом", - написала Гутьеррес в своем Telegram-канале. Как отметила Гутьеррес, передача груза стала прямым результатом реализации соглашения о поставке жизненно необходимых лекарств с взаимными инвестиционными обязательствами, подписанного между министерством здравоохранения, компаниями Espromed Bio, Corpovex и Центром производственных инвестиций, а также соглашения о трансфере технологий с российской компанией "Герофарм". "Герофарм" с 2019 года осуществляет бесперебойные поставки инсулинов в Венесуэлу, покрывая потребности всех пациентов страны. В планах компании - запуск производственной линии в южноамериканской стране.

