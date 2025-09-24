Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/meditsina-862736613.html
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина
Венесуэла получила более 1,6 миллиона доз инсулина из России в рамках совместных контрактов в области медицины и технологического сотрудничества, сообщила... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:33+0300
2025-09-24T20:33+0300
экономика
здоровье
мировая экономика
венесуэла
"герофарм"
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла получила более 1,6 миллиона доз инсулина из России в рамках совместных контрактов в области медицины и технологического сотрудничества, сообщила министр здравоохранения республики Магали Гутьеррес. По данным местных властей, около 2 миллионов человек в Венесуэле страдают от различных видов сахарного диабета, многим из них нужны ежедневные инъекции этого препарата. "В международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии прибыл груз из 1 600 251 единицы инсулина вместе с 64 994 инсулиновыми шприц-ручками и необходимым оборудованием для дальнейшего укрепления национальной системы здравоохранения и гарантии жизни каждого пациента с сахарным диабетом", - написала Гутьеррес в своем Telegram-канале. Как отметила Гутьеррес, передача груза стала прямым результатом реализации соглашения о поставке жизненно необходимых лекарств с взаимными инвестиционными обязательствами, подписанного между министерством здравоохранения, компаниями Espromed Bio, Corpovex и Центром производственных инвестиций, а также соглашения о трансфере технологий с российской компанией "Герофарм". "Герофарм" с 2019 года осуществляет бесперебойные поставки инсулинов в Венесуэлу, покрывая потребности всех пациентов страны. В планах компании - запуск производственной линии в южноамериканской стране.
https://1prime.ru/20250923/rossija-862646252.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, мировая экономика, венесуэла, "герофарм"
Экономика, Здоровье, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, "Герофарм"
20:33 24.09.2025
 
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина

Россия в рамках совместных контрактов поставила Венесуэле более 1,6 млн доз инсулина

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла получила более 1,6 миллиона доз инсулина из России в рамках совместных контрактов в области медицины и технологического сотрудничества, сообщила министр здравоохранения республики Магали Гутьеррес.
По данным местных властей, около 2 миллионов человек в Венесуэле страдают от различных видов сахарного диабета, многим из них нужны ежедневные инъекции этого препарата.
"В международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии прибыл груз из 1 600 251 единицы инсулина вместе с 64 994 инсулиновыми шприц-ручками и необходимым оборудованием для дальнейшего укрепления национальной системы здравоохранения и гарантии жизни каждого пациента с сахарным диабетом", - написала Гутьеррес в своем Telegram-канале.
Как отметила Гутьеррес, передача груза стала прямым результатом реализации соглашения о поставке жизненно необходимых лекарств с взаимными инвестиционными обязательствами, подписанного между министерством здравоохранения, компаниями Espromed Bio, Corpovex и Центром производственных инвестиций, а также соглашения о трансфере технологий с российской компанией "Герофарм".
"Герофарм" с 2019 года осуществляет бесперебойные поставки инсулинов в Венесуэлу, покрывая потребности всех пациентов страны. В планах компании - запуск производственной линии в южноамериканской стране.
Куриное мясо - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Россия поставила Филиппинам 54 тонны мяса птицы после снятия ограничений
Вчера, 07:01
 
ЭкономикаЗдоровьеМировая экономикаВЕНЕСУЭЛА"Герофарм"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала