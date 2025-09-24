Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы МИД назвал главную цель Совета Европы - 24.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Замглавы МИД назвал главную цель Совета Европы
Замглавы МИД назвал главную цель Совета Европы
Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий... | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Наиболее ярко это проявилось в ситуации с Советом Европы. Несмотря на то, что наша страна вышла из состава этой некогда авторитетной организации 15 марта 2022 года, главной целью Страсбурга стало не продвижение и защита прав человека, а буквально борьба с Россией", - рассказал он. "Многочисленные структуры Совета Европы словно соревнуются в "антироссийскости". Парадоксально, но в Совете Европы уже пытаются обойти нормы международного права, чтобы "наказать" Россию, но при этом избежать вероятного "рикошета", - добавил Любинский. Он считает, что "наша работа на этом направлении далеко не исчерпана". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
1920
1920
true
08:18 24.09.2025
 
Замглавы МИД назвал главную цель Совета Европы

Любинский: главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с РФ

© РИА Новости . Стрингер
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Наиболее ярко это проявилось в ситуации с Советом Европы. Несмотря на то, что наша страна вышла из состава этой некогда авторитетной организации 15 марта 2022 года, главной целью Страсбурга стало не продвижение и защита прав человека, а буквально борьба с Россией", - рассказал он.
"Многочисленные структуры Совета Европы словно соревнуются в "антироссийскости". Парадоксально, но в Совете Европы уже пытаются обойти нормы международного права, чтобы "наказать" Россию, но при этом избежать вероятного "рикошета", - добавил Любинский.
Он считает, что "наша работа на этом направлении далеко не исчерпана".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
