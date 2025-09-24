https://1prime.ru/20250924/mid-862691114.html

Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов, заявили в МИД

Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов, заявили в МИД - 24.09.2025, ПРАЙМ

Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов, заявили в МИД

Россия обеспокоена попытками ряда стран официально возвеличить пособников нацистов, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T08:28+0300

2025-09-24T08:28+0300

2025-09-24T08:28+0300

политика

мид рф

оон

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119297_27:0:3668:2048_1920x0_80_0_0_81cc5ebccf0071f9a28860300a571b5e.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия обеспокоена попытками ряда стран официально возвеличить пособников нацистов, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Он напомнил, что Россия официально внесла на рассмотрение юбилейной Генеральной ассамблеи ООН (в двадцать первый раз) проект традиционной ежегодной резолюции о борьбе с героизацией нацизма ("Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"). "Эта инициатива пользуется неизменно широкой поддержкой наших единомышленников на мировой арене", - указал он. "Они, также как и Россия, самым серьёзным образом обеспокоены и возмущены попытками отдельных государств официально возвеличить пособников и сообщников нацистов, совершавших вместе с ними немыслимые по жестокости военные преступления и преступления против человечности. В ранг национальных героев возводятся соучастники Холокоста и геноцида народов СССР", - подчеркнул Любинский. Полностью интервью замглавы МИД РФ читайте в среду на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20250923/zakharova-862667879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, оон, россия