Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов, заявили в МИД
Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов, заявили в МИД
2025-09-24T08:28+0300
2025-09-24T08:28+0300
политика
мид рф
оон
россия
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия обеспокоена попытками ряда стран официально возвеличить пособников нацистов, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Он напомнил, что Россия официально внесла на рассмотрение юбилейной Генеральной ассамблеи ООН (в двадцать первый раз) проект традиционной ежегодной резолюции о борьбе с героизацией нацизма ("Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"). "Эта инициатива пользуется неизменно широкой поддержкой наших единомышленников на мировой арене", - указал он. "Они, также как и Россия, самым серьёзным образом обеспокоены и возмущены попытками отдельных государств официально возвеличить пособников и сообщников нацистов, совершавших вместе с ними немыслимые по жестокости военные преступления и преступления против человечности. В ранг национальных героев возводятся соучастники Холокоста и геноцида народов СССР", - подчеркнул Любинский. Полностью интервью замглавы МИД РФ читайте в среду на сайте ria.ru в 9.00 мск.
мид рф, оон, россия
Политика, МИД РФ, ООН, РОССИЯ
08:28 24.09.2025
 
Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов, заявили в МИД

Любинский: РФ беспокоят попытки ряда стран официально возвеличить пособников нацистов

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия обеспокоена попытками ряда стран официально возвеличить пособников нацистов, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Он напомнил, что Россия официально внесла на рассмотрение юбилейной Генеральной ассамблеи ООН (в двадцать первый раз) проект традиционной ежегодной резолюции о борьбе с героизацией нацизма ("Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости").
"Эта инициатива пользуется неизменно широкой поддержкой наших единомышленников на мировой арене", - указал он.
"Они, также как и Россия, самым серьёзным образом обеспокоены и возмущены попытками отдельных государств официально возвеличить пособников и сообщников нацистов, совершавших вместе с ними немыслимые по жестокости военные преступления и преступления против человечности. В ранг национальных героев возводятся соучастники Холокоста и геноцида народов СССР", - подчеркнул Любинский.
Полностью интервью замглавы МИД РФ читайте в среду на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
В МИД прокомментировали антироссийские высказывания властей в Молдавии
Вчера, 16:49
 
Политика
 
 
