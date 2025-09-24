https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719632.html
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:39+0300
2025-09-24T15:39+0300
2025-09-24T15:39+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам. Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.
https://1prime.ru/20250918/kryuchkova-862451778.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4eed5bf5bec8d760d517d918086694de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 г до 3,4%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам.
Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики