Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719632.html
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:39+0300
2025-09-24T15:39+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам. Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.
https://1prime.ru/20250918/kryuchkova-862451778.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4eed5bf5bec8d760d517d918086694de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
15:39 24.09.2025
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 г до 3,4%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам.
Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.
Здание Минэкономразвития в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики
18 сентября, 16:35
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала