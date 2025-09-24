https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719632.html

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году

Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T15:39+0300

2025-09-24T15:39+0300

2025-09-24T15:39+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам. Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.

https://1prime.ru/20250918/kryuchkova-862451778.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40