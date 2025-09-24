https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719755.html

МЭР не видит оснований для остановки роста российской экономики

2025-09-24T15:41+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития не видит оснований для остановки роста российской экономики или начала ее падения, сообщил журналистам представитель министерства. "Мы пока не видим основания к тому, что у нас рост экономики остановится или начнется падение экономики. Мы видим только замедление темпов. Да, после очень высоких темпов предыдущих лет", - сказал он. Он также отметил, что министерство не видит оснований пересматривать свои представления о потенциале экономики России. "Мы не считаем, что 3% рост – это что-то недостижимое. Считаем, что экономика, в принципе, может расти такими темпа, у нее есть резервы", - подчеркнул он. Представитель министерства также указал, что даже предприятия реального сектора ощущают текущую ситуацию именно как временное конъюнктурное замедление. "Предприятия, даже, которые переходят на четырехдневную рабочую неделю, не увольняют персонал. Они стараются персонал сохранить, ожидая, что этот период снижения выпуска будет ограниченный по времени", - заключил он.

