МЭР не видит оснований для остановки роста российской экономики - 24.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250924/minekonomrazvitiya-862719755.html
МЭР не видит оснований для остановки роста российской экономики
2025-09-24T15:41+0300
2025-09-24T15:41+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития не видит оснований для остановки роста российской экономики или начала ее падения, сообщил журналистам представитель министерства. "Мы пока не видим основания к тому, что у нас рост экономики остановится или начнется падение экономики. Мы видим только замедление темпов. Да, после очень высоких темпов предыдущих лет", - сказал он. Он также отметил, что министерство не видит оснований пересматривать свои представления о потенциале экономики России. "Мы не считаем, что 3% рост – это что-то недостижимое. Считаем, что экономика, в принципе, может расти такими темпа, у нее есть резервы", - подчеркнул он. Представитель министерства также указал, что даже предприятия реального сектора ощущают текущую ситуацию именно как временное конъюнктурное замедление. "Предприятия, даже, которые переходят на четырехдневную рабочую неделю, не увольняют персонал. Они стараются персонал сохранить, ожидая, что этот период снижения выпуска будет ограниченный по времени", - заключил он.
россия
Экономика, РОССИЯ
15:41 24.09.2025
 
МЭР не видит оснований для остановки роста российской экономики

МЭР не видит оснований ни для остановки роста экономики РФ, ни для ее спада

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития не видит оснований для остановки роста российской экономики или начала ее падения, сообщил журналистам представитель министерства.
"Мы пока не видим основания к тому, что у нас рост экономики остановится или начнется падение экономики. Мы видим только замедление темпов. Да, после очень высоких темпов предыдущих лет", - сказал он.
Он также отметил, что министерство не видит оснований пересматривать свои представления о потенциале экономики России.
"Мы не считаем, что 3% рост – это что-то недостижимое. Считаем, что экономика, в принципе, может расти такими темпа, у нее есть резервы", - подчеркнул он.
Представитель министерства также указал, что даже предприятия реального сектора ощущают текущую ситуацию именно как временное конъюнктурное замедление. "Предприятия, даже, которые переходят на четырехдневную рабочую неделю, не увольняют персонал. Они стараются персонал сохранить, ожидая, что этот период снижения выпуска будет ограниченный по времени", - заключил он.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики
15:31
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
