Минфин озвучил объем предусмотренных средств на кампусы мирового уровня

Минфин озвучил объем предусмотренных средств на кампусы мирового уровня - 24.09.2025

Минфин озвучил объем предусмотренных средств на кампусы мирового уровня

Около 170 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета России на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба министерства

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 170 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета России на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. "Почти 170 миллиардов рублей учтено на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах. Цель – создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - рассказали в министерстве.

