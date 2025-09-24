Минфин озвучил объем предусмотренных средств на кампусы мирового уровня

https://1prime.ru/20250924/minfin-862693142.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 170 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета России на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. "Почти 170 миллиардов рублей учтено на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах. Цель – создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - рассказали в министерстве.
