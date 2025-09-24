https://1prime.ru/20250924/minfin-862693476.html

Минфин озвучил объем допсредств на здравоохранение за шесть лет

Минфин озвучил объем допсредств на здравоохранение за шесть лет

Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. "В рамках исполнения поручения президента в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 триллиона рублей", - рассказали в министерстве.

