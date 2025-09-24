https://1prime.ru/20250924/minfin-862693476.html
Минфин озвучил объем допсредств на здравоохранение за шесть лет
Минфин озвучил объем допсредств на здравоохранение за шесть лет - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин озвучил объем допсредств на здравоохранение за шесть лет
Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:07+0300
2025-09-24T09:07+0300
2025-09-24T09:07+0300
экономика
финансы
минфин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. "В рамках исполнения поручения президента в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 триллиона рублей", - рассказали в министерстве.
https://1prime.ru/20250924/nds-862693249.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54b5c29aa08fd4185377eeb034e5d303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, минфин, рф
Экономика, Финансы, Минфин, РФ
Минфин озвучил объем допсредств на здравоохранение за шесть лет
Минфин: более 1 трлн рублей дополнительно направят на здравоохранение за 6 лет
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 1 триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение за шесть лет, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.
"В рамках исполнения поручения президента в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 триллиона рублей", - рассказали в министерстве.
Минфин предложил пересмотреть нынешний процент НДС