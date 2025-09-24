https://1prime.ru/20250924/minfin-862693582.html

Минфин назвал приоритеты в проекте бюджета на 2026-2028 годы

Минфин назвал приоритеты в проекте бюджета на 2026-2028 годы - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин назвал приоритеты в проекте бюджета на 2026-2028 годы

Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила... | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.

рф

2025

