Минфин назвал приоритеты в проекте бюджета на 2026-2028 годы

2025-09-24T09:08+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.
