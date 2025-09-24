Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин назвал объем средств на строительство новых детских садов - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал объем средств на строительство новых детских садов
Власти РФ выделят более 26 миллиардов рублей на строительство новых детских садов в 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ выделят более 26 миллиардов рублей на строительство новых детских садов в 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Как отметили в ведомстве для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 годах на ремонт планируется направить 50,9 миллиарда рублей. "На строительство новых учреждений еще 26,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
минфин, общество , рф
Экономика, Минфин, Общество , РФ
09:11 24.09.2025
 
Минфин назвал объем средств на строительство новых детских садов

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ выделят более 26 миллиардов рублей на строительство новых детских садов в 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Как отметили в ведомстве для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 годах на ремонт планируется направить 50,9 миллиарда рублей.
"На строительство новых учреждений еще 26,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Минфин назвал приоритеты в проекте бюджета на 2026-2028 годы
09:08
 
