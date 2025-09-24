https://1prime.ru/20250924/minfin-862693803.html

Минфин назвал объем средств на строительство новых детских садов

2025-09-24T09:11+0300

экономика

минфин

общество

рф

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ выделят более 26 миллиардов рублей на строительство новых детских садов в 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Как отметили в ведомстве для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 годах на ремонт планируется направить 50,9 миллиарда рублей. "На строительство новых учреждений еще 26,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

рф

2025

