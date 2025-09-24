https://1prime.ru/20250924/minfin-862694061.html

Минфин рассказал о планах по ремонту общежитий российских университетов

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 800 общежитий университетов в России будут капитально отремонтированы до 2030 года, заявила пресс-служба Минфина РФ. "До 2030 года запланировано провести капитальный ремонт порядка 800 общежитий университетов", - рассказали в пресс-службе.

