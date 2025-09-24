Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин озвучил объем средств на ремонт техникумов в 2026-2028 годах - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин озвучил объем средств на ремонт техникумов в 2026-2028 годах
экономика
минфин
россия
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 60 миллиардов рублей по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов будет направлено на ремонт техникумов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "На ремонт техникумов за три года будет направлено более 60 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
минфин, россия
Экономика, Минфин, РОССИЯ
09:14 24.09.2025
 
Минфин озвучил объем средств на ремонт техникумов в 2026-2028 годах

Минфин: более 60 млрд рублей будет направлено в 2026-2028 годы на ремонт техникумов

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 60 миллиардов рублей по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов будет направлено на ремонт техникумов, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"На ремонт техникумов за три года будет направлено более 60 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин назвал приоритеты в проекте бюджета на 2026-2028 годы
ЭкономикаМинфинРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала