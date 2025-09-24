https://1prime.ru/20250924/minfin-862694169.html

Минфин озвучил объем средств на ремонт техникумов в 2026-2028 годах

Минфин озвучил объем средств на ремонт техникумов в 2026-2028 годах - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин озвучил объем средств на ремонт техникумов в 2026-2028 годах

Более 60 миллиардов рублей по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов будет направлено на ремонт техникумов, сообщила... | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 60 миллиардов рублей по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов будет направлено на ремонт техникумов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "На ремонт техникумов за три года будет направлено более 60 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

