https://1prime.ru/20250924/minfin-862694273.html
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ
Более 290 миллиардов рублей будет направлено на финансирование капремонта школ в России в 2026-2028 годы, заявила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:16+0300
2025-09-24T09:16+0300
2025-09-24T09:16+0300
экономика
минфин
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/36/837973625_0:159:3271:1999_1920x0_80_0_0_a55149ad0f3267671c7aec87bd1506a6.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 290 миллиардов рублей будет направлено на финансирование капремонта школ в России в 2026-2028 годы, заявила пресс-служба Минфина РФ. "На финансирование капитального ремонта школ в 2026-2028 годы будет направлено более 290 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862693803.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/36/837973625_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c6e0d58914a96bedb67dbb32c96dcbc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, финансы, россия
Экономика, Минфин, Финансы, РОССИЯ
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ
Минфин: более 290 млрд руб направят на финансирование капремонта школ в 2026-2028 годы