Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/minfin-862694273.html
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ
Более 290 миллиардов рублей будет направлено на финансирование капремонта школ в России в 2026-2028 годы, заявила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:16+0300
2025-09-24T09:16+0300
экономика
минфин
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/36/837973625_0:159:3271:1999_1920x0_80_0_0_a55149ad0f3267671c7aec87bd1506a6.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 290 миллиардов рублей будет направлено на финансирование капремонта школ в России в 2026-2028 годы, заявила пресс-служба Минфина РФ. "На финансирование капитального ремонта школ в 2026-2028 годы будет направлено более 290 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862693803.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/36/837973625_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c6e0d58914a96bedb67dbb32c96dcbc0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, финансы, россия
Экономика, Минфин, Финансы, РОССИЯ
09:16 24.09.2025
 
Минфин назвал объем средств на финансирование капремонта школ

Минфин: более 290 млрд руб направят на финансирование капремонта школ в 2026-2028 годы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДень знаний
День знаний - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
День знаний. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 290 миллиардов рублей будет направлено на финансирование капремонта школ в России в 2026-2028 годы, заявила пресс-служба Минфина РФ.
"На финансирование капитального ремонта школ в 2026-2028 годы будет направлено более 290 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-тур по уникальным детским садам столицы - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин назвал объем средств на строительство новых детских садов
09:11
 
ЭкономикаМинфинФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала