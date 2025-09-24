https://1prime.ru/20250924/minfin-862694588.html
Минфин назвал объем средств на ремонт детских садов в 2026-2028 годы
2025-09-24T09:20+0300
экономика
минфин
общество
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов в России в 2026-2028 годы, заявила пресс-служба Минфина РФ. "Для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 годах на ремонт планируется направить 50,9 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.
Новости
