Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым
Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:21+0300
2025-09-24T09:21+0300
2025-09-24T09:21+0300
экономика
минфин
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы сбалансированный и устойчивый, заявила пресс-служба Минфина РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый", - сказали в пресс-службе.
