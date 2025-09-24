Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал
Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал
Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал
Более 1,8 триллионов рублей заложено в проекте госбюджета на новую семейную выплату и программу материнского капитала, сообщила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:23+0300
2025-09-24T09:23+0300
экономика
минфин
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 1,8 триллионов рублей заложено в проекте госбюджета на новую семейную выплату и программу материнского капитала, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости); реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования", - рассказали в пресс-службе. "Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 триллиона рублей", - уточнили там.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862694689.html
1920
1920
true
минфин, россия, финансы
Экономика, Минфин, РОССИЯ, Финансы
09:23 24.09.2025
 
Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал

Минфин: более 1,8 трлн руб заложено в бюджет на семейную выплату и программу маткапитала

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 1,8 триллионов рублей заложено в проекте госбюджета на новую семейную выплату и программу материнского капитала, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости); реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования", - рассказали в пресс-службе.
"Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 триллиона рублей", - уточнили там.
Минфин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы устойчивым
09:21
 
ЭкономикаМинфинРОССИЯФинансы
 
 
