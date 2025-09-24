https://1prime.ru/20250924/minfin-862694791.html

Минфин озвучил объем средств в бюджете на семейную выплату и маткапитал

экономика

минфин

россия

финансы

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 1,8 триллионов рублей заложено в проекте госбюджета на новую семейную выплату и программу материнского капитала, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости); реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования", - рассказали в пресс-службе. "Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 триллиона рублей", - уточнили там.

