Минфин озвучил цель бюджетной политики на 2026-2028 годы
2025-09-24T09:27+0300
2025-09-24T09:27+0300
2025-09-24T09:29+0300
экономика
минфин
финансы
рф
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетная политика РФ на 2026-2028 годы направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны", - сообщили в пресс-службе.
минфин, финансы, рф
Экономика, Минфин, Финансы, РФ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетная политика РФ на 2026-2028 годы направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны", - сообщили в пресс-службе.
