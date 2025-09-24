https://1prime.ru/20250924/minfin-862695023.html

Минфин озвучил цель бюджетной политики на 2026-2028 годы

Минфин озвучил цель бюджетной политики на 2026-2028 годы - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин озвучил цель бюджетной политики на 2026-2028 годы

Бюджетная политика РФ на 2026-2028 годы направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны, сообщила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T09:27+0300

2025-09-24T09:27+0300

2025-09-24T09:29+0300

экономика

минфин

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетная политика РФ на 2026-2028 годы направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны", - сообщили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250924/minfin-862694481.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, финансы, рф