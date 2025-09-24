https://1prime.ru/20250924/minfin-862695255.html
Минфин рассказал, как ресурсы в бюджете повлияют на сферу вооружений
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Запланированные в новом госбюджете ресурсы позволят оснастить вооруженные силы (ВС) России техникой и модернизировать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), заявили в пресс-службе Минфина. "Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Запланированные в новом госбюджете ресурсы позволят оснастить вооруженные силы (ВС) России техникой и модернизировать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), заявили в пресс-службе Минфина.
"Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
