Минфин рассказал, как ресурсы в бюджете повлияют на сферу вооружений

Минфин рассказал, как ресурсы в бюджете повлияют на сферу вооружений

2025-09-24T09:29+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Запланированные в новом госбюджете ресурсы позволят оснастить вооруженные силы (ВС) России техникой и модернизировать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), заявили в пресс-службе Минфина. "Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

