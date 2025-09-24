https://1prime.ru/20250924/minfin-862695359.html
Минфин озвучил объем средств на проект "Продолжительная и активная жизнь"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
"На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
