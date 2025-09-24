https://1prime.ru/20250924/minfin-862695468.html
Минфин назвал объем средств в бюджете на нацпроекты в течение шести лет
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 41 триллиона рублей предусмотрено в госбюджете на реализацию национальных проектов в течение шести лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. "На мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств", - рассказали в пресс-службе ведомства.
"На мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств", - рассказали в пресс-службе ведомства.
