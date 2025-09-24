https://1prime.ru/20250924/minfin-862695574.html
Минфин предложил пересмотреть порог по доходам бизнеса для уплаты НДС
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил пересмотреть до 10 миллионов с 60 миллионов рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на "упрощенке" должен платить НДС, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство."Пересмотр порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС с 60 млн рублей до 10 млн рублей", – говорится в сообщении."Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Пересмотр порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с "дроблением", а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения", – уточняет Минфин.
