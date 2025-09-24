Минфин рассказал о планах по строительству кампусов университетов

https://1prime.ru/20250924/minfin-862695686.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ планируют к 2030 году построить 25 кампусов университетов, а к 2036 году - не менее 40 кампусов, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ планируют к 2030 году построить 25 кампусов университетов, а к 2036 году - не менее 40 кампусов, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
"Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
