Минфин рассказал о планах по строительству кампусов университетов - 24.09.2025
Минфин рассказал о планах по строительству кампусов университетов
2025-09-24T09:36+0300
2025-09-24T09:36+0300
экономика
минфин
рф
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ планируют к 2030 году построить 25 кампусов университетов, а к 2036 году - не менее 40 кампусов, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
рф
1920
1920
true
минфин, рф
Экономика, Минфин, РФ
09:36 24.09.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Преподаватель и студенты во время лекции
 Преподаватель и студенты во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
" Преподаватель и студенты во время лекции. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Власти РФ планируют к 2030 году построить 25 кампусов университетов, а к 2036 году - не менее 40 кампусов, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
"Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
ЭкономикаМинфинРФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
