Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году

Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году

Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ.

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ. "В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 миллиардов рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении.

