https://1prime.ru/20250924/minfin-862695797.html
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году
Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:38+0300
2025-09-24T09:38+0300
2025-09-24T09:38+0300
экономика
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860939092_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_20259717057d4cde3083bcdcc86595e7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ. "В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 миллиардов рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862695686.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860939092_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_87a0b1e91b81e6810a3cb39087760459.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году
Минфин: почти 110 млрд рублей власти направят на строительство 150 школ к 2030 году
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ.
"В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 миллиардов рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении.
Минфин рассказал о планах по строительству кампусов университетов