Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году - 24.09.2025
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году
Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:38+0300
2025-09-24T09:38+0300
экономика
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860939092_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_20259717057d4cde3083bcdcc86595e7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ. "В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 миллиардов рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении.
россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
09:38 24.09.2025
 
Минфин озвучил объем средств на строительство школ к 2030 году

Минфин: почти 110 млрд рублей власти направят на строительство 150 школ к 2030 году

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Почти 110 миллиардов рублей власти направят на строительство 150 школ в России к 2030 году, заявили в Минфине РФ.
"В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 миллиардов рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году", - говорится в сообщении.
