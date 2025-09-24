Минфин прокомментировал социальные обязательства проекта бюджета

https://1prime.ru/20250924/minfin-862695903.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета России на 2026 и плановый период 2027-2028 годов предусматривает безусловное выполнение социальных обязательств, заявили в пресс-службе Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств", - сообщили в Минфине. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.
