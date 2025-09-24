https://1prime.ru/20250924/minfin-862696015.html

Минфин озвучил объем средств в бюджете на объекты детского здравоохранения

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Более 94 миллиардов рублей на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья" предусмотрено в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "В рамках национального проекта "Семья" будут направлены средства на развитие объектов детского здравоохранения: инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. На это предусмотрено более 94 миллиардов рублей в ближайшие 3 года", - сообщили в пресс-службе.

