https://1prime.ru/20250924/minfin-862696126.html

Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми

Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми

В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T09:43+0300

2025-09-24T09:43+0300

2025-09-24T09:43+0300

экономика

минфин

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250924/minfin-862695797.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, общество , рф