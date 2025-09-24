Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми - 24.09.2025
Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми
В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:43+0300
экономика
минфин
общество
рф
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.
минфин, общество , рф
Экономика, Минфин, Общество , РФ
09:43 24.09.2025
 
Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.
ЭкономикаМинфинОбществоРФ
 
 
