Минфин рассказал о новой семейной выплате для нуждающихся с детьми

2025-09-24T09:43+0300
2025-09-24T09:43+0300
2025-09-24T09:43+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.
