Минфин рассказал о важности устойчивости бюджета на 2026-2028 годы

Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ. "Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюджет также сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения страны.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбалансированность и устойчивость бюджета России на 2026-2028 годы важны для поддержания макроэкономической стабильности страны, заявили в Минфине РФ.
"Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бюджет также сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения страны.
