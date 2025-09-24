Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

https://1prime.ru/20250924/minfin-862696634.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года, сообщило министерство. "Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", - отмечается в сообщении. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующую трехлетку является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.
Минфин рассказал о главных приоритетах проекта бюджета на 2026-2028 годы