https://1prime.ru/20250924/minfin-862696751.html
Минфин назвал причину налоговых изменений
Минфин назвал причину налоговых изменений - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал причину налоговых изменений
Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:54+0300
2025-09-24T09:54+0300
2025-09-24T09:54+0300
экономика
минфин
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, сообщает министерство. Минфин РФ в среду внес в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года. "В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности", – говорится в сообщении. Речь идет, в частности, о пересмотре НДС с нынешних 20% до 22%, введении 5% налога на принятые букмекерами ставки, а также 25% налога на прибыль букмекерских контор, а также других мерах, направленных на совершенствование налогообложения. "В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – уточняет Минфин.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862695903.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, финансы, рф
Экономика, Минфин, Финансы, РФ
Минфин назвал причину налоговых изменений
Минфин: изменения налогов с 2026 года связаны с финансированием обороны и безопасности
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, сообщает министерство.
Минфин РФ в среду внес в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года.
"В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности", – говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, о пересмотре НДС с нынешних 20% до 22%, введении 5% налога на принятые букмекерами ставки, а также 25% налога на прибыль букмекерских контор, а также других мерах, направленных на совершенствование налогообложения.
"В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – уточняет Минфин.
Минфин прокомментировал социальные обязательства проекта бюджета