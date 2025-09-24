Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.09.2025
Минфин назвал причину налоговых изменений
2025-09-24T09:54+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, сообщает министерство. Минфин РФ в среду внес в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года. "В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности", – говорится в сообщении. Речь идет, в частности, о пересмотре НДС с нынешних 20% до 22%, введении 5% налога на принятые букмекерами ставки, а также 25% налога на прибыль букмекерских контор, а также других мерах, направленных на совершенствование налогообложения. "В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – уточняет Минфин.
09:54 24.09.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, сообщает министерство.
Минфин РФ в среду внес в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года.
"В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности", – говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, о пересмотре НДС с нынешних 20% до 22%, введении 5% налога на принятые букмекерами ставки, а также 25% налога на прибыль букмекерских контор, а также других мерах, направленных на совершенствование налогообложения.
"В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – уточняет Минфин.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Минфин прокомментировал социальные обязательства проекта бюджета
