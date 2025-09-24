https://1prime.ru/20250924/minfin-862697069.html
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах - 24.09.2025
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах
Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T09:56+0300
2025-09-24T09:56+0300
2025-09-24T09:56+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. Ранее Минфин России сообщил, что внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной: значительные ассигнования в трехлетке будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет - на эти цели предусмотрено 4,6 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении. Также на развитие опорной сети аэродромов будет направлено 202,6 млрд рублей. "До 2030 года будет реконструировано и построено не менее 75 аэродромов", - отмечается в сообщении.
