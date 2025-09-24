https://1prime.ru/20250924/minfin-862697069.html

Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах

Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах

Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T09:56+0300

2025-09-24T09:56+0300

2025-09-24T09:56+0300

экономика

финансы

минфин

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования дорожного хозяйства в РФ в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона рублей, превысив уровень предшествующих лет, сообщает Минфин. Ранее Минфин России сообщил, что внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной: значительные ассигнования в трехлетке будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет - на эти цели предусмотрено 4,6 трлн рублей на трехлетку", - говорится в сообщении. Также на развитие опорной сети аэродромов будет направлено 202,6 млрд рублей. "До 2030 года будет реконструировано и построено не менее 75 аэродромов", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250924/ipoteka-862696484.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минфин, бизнес, рф