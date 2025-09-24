https://1prime.ru/20250924/minfin-862697328.html
Минфин рассказал о средствах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Минфин рассказал о средствах на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал о средствах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает 182,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает Минфин. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:00+0300
2025-09-24T10:00+0300
2025-09-24T10:00+0300
экономика
минфин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает 182,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает Минфин. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной... будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей", - говорится в сообщении. Также продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". На их реализацию планируется направить более 105 миллиардов рублей и более 180 миллиардов за 3 года соответственно, отмечает Минфин. Помимо того, на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 миллиардов рублей за три года.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862696634.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, рф
Минфин рассказал о средствах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Минфин: более 182 млрд руб на 3 года пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает 182,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает Минфин.
Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
"В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной... будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Также продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". На их реализацию планируется направить более 105 миллиардов рублей и более 180 миллиардов за 3 года соответственно, отмечает Минфин.
Помимо того, на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 миллиардов рублей за три года.
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы