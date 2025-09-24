https://1prime.ru/20250924/minfin-862697454.html
Минфин назвал объем средств, заложенных на нацпроекты по техлидерству
Минфин назвал объем средств, заложенных на нацпроекты по техлидерству - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал объем средств, заложенных на нацпроекты по техлидерству
Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:02+0300
2025-09-24T10:02+0300
2025-09-24T10:02+0300
экономика
минфин
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, сообщает министерство. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. – 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.", - говорится в сообщении. Как отмечает Минфин, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов "Станки". Общий объем финансирования на три года составит 117,8 миллиарда рублей. На проект "Беспилотные авиационные системы" в течение трех лет будет направлено 87,9 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862697069.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, финансы, рф
Экономика, Минфин, Финансы, РФ
Минфин назвал объем средств, заложенных на нацпроекты по техлидерству
Минфин в бюджете на 2026-2028 гг заложил около 1,9 трлн руб на нацпроекты по техлидерству
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, сообщает министерство.
Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
"В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. – 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минфин, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов "Станки". Общий объем финансирования на три года составит 117,8 миллиарда рублей. На проект "Беспилотные авиационные системы" в течение трех лет будет направлено 87,9 миллиарда рублей.
Минфин назвал объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах