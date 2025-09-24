https://1prime.ru/20250924/minfin-862697454.html

Минфин назвал объем средств, заложенных на нацпроекты по техлидерству

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, сообщает министерство. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. – 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.", - говорится в сообщении. Как отмечает Минфин, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов "Станки". Общий объем финансирования на три года составит 117,8 миллиарда рублей. На проект "Беспилотные авиационные системы" в течение трех лет будет направлено 87,9 миллиарда рублей.

