Минфин направит Дальнему Востоку на мастер-планы 5% от расходов госпрограмм
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин по поручению президента России Владимира Путина обеспечит направление на мастер-планы Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ, сообщает министерство. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В соответствии с поручением президента РФ будет обеспечено направление на реализацию мастер-планов Дальнего Востока не менее 5% от расходов профильных государственных программ", - говорится в сообщении. Соответствующее поручение Путин дал Минфину в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
