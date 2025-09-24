Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о средствах на обеспечение лекарствами в проекте бюджета
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина. "В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина.
"В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
