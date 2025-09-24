https://1prime.ru/20250924/minfin-862698159.html
Минфин рассказал о средствах на обеспечение лекарствами в проекте бюджета
Минфин рассказал о средствах на обеспечение лекарствами в проекте бюджета - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал о средствах на обеспечение лекарствами в проекте бюджета
Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:10+0300
2025-09-24T10:10+0300
2025-09-24T10:10+0300
экономика
минфин
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/38/768753848_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b5ba81d08b2b3a60e614586516c6642b.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина. "В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250924/bukmekery-862697191.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/38/768753848_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8a3e153ec568665fb821fd086a197678.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, финансы
Экономика, Минфин, Финансы
Минфин рассказал о средствах на обеспечение лекарствами в проекте бюджета
Минфин: деньги на обеспечение лекарствами предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина.
"В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
Минфин предложил пересмотреть налогообложение букмекеров