Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
