https://1prime.ru/20250924/minfin-862698269.html

Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств

Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств

Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T10:12+0300

2025-09-24T10:12+0300

2025-09-24T10:12+0300

экономика

минфин

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250924/minfin-862697328.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, финансы, россия