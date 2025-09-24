Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств - 24.09.2025
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:12+0300
2025-09-24T10:12+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
10:12 24.09.2025
 
Минфин: проект бюджета исходит из исполнения всех соцобязательств

Минфин: проект бюджета РФ на 2026-2028 гг исходит из исполнения всех соцобязательств

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Финансовый план страны на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации нацпроектов, обозначенных президентом России", - рассказали в пресс-службе.
