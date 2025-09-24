https://1prime.ru/20250924/minfin-862698737.html
Минфин отметил увеличение объема заложенных средств на нацпроекты
Минфин отметил увеличение объема заложенных средств на нацпроекты - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин отметил увеличение объема заложенных средств на нацпроекты
На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:20+0300
2025-09-24T10:20+0300
2025-09-24T10:20+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. Там уточнили, что на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств. "Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - рассказали в ведомстве.
Минфин отметил увеличение объема заложенных средств на нацпроекты
Минфин: почти в 2,6 раза больше средств заложено на нацпроекты в течение 6 лет
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.
Там уточнили, что на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств.
"Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - рассказали в ведомстве.
