Минфин отметил увеличение объема заложенных средств на нацпроекты

На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T10:20+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. Там уточнили, что на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств. "Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - рассказали в ведомстве.

