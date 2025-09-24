https://1prime.ru/20250924/minfin-862698858.html
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета - 24.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T10:22+0300
2025-09-24T10:22+0300
2025-09-24T10:22+0300
экономика
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии", - рассказали в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250924/ipoteka-862698385.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7bec6517f5fc012ed2e8ae65781c1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Минфин: меры по повышению демографии в РФ являются важнейшим направлением бюджета