https://1prime.ru/20250924/minfin-862730444.html

Минфин за три месяца разместил ОФЗ на 1,556 триллиона рублей

Минфин за три месяца разместил ОФЗ на 1,556 триллиона рублей - 24.09.2025, ПРАЙМ

Минфин за три месяца разместил ОФЗ на 1,556 триллиона рублей

Минфин России в июле-сентябре разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,556 триллиона рублей, перевыполнив квартальный план, рассказал РИА Новости... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T18:43+0300

2025-09-24T18:43+0300

2025-09-24T18:43+0300

экономика

финансы

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин России в июле-сентябре разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,556 триллиона рублей, перевыполнив квартальный план, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин по итогам тринадцати прошедших в июле-сентябре аукционных дней, в течение которых было проведено 24 аукциона и 12 доразмещений после аукциона (ДРПА), разместил гособлигации на 1,556 триллиона рублей, обеспечив на 103,8% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, сообщил он. Минфин РФ на заключительных в этом квартале аукционах предложил инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. На первом аукционе министерство разместило ОФЗ 26245 на 64,5 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 129,3 миллиарда. Цена отсечения составила 87,777% от номинала, средневзвешенная цена - 87,8248% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,85% годовых, средневзвешенная доходность - 14,84% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26238 на 20,093 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 25,369 миллиарда. Цена отсечения составила 57,4827% от номинала, средневзвешенная цена - 57,5735% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,26% годовых, средневзвешенная доходность - 14,24% годовых. "Привлекательность доходностей ОФЗ существенно выросла с прошлой недели, что стало фактором резкого увеличения спроса сегодня на аукционах Минфина. Дополнительно интерес инвесторов мог быть поддержан долгосрочностью самих размещаемых выпусков", - отметил аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

https://1prime.ru/20250918/kolychev-862474089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин