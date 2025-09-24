https://1prime.ru/20250924/mishustin-862718624.html

Мишустин рассказал, как велась работа над проектом бюджета

Работа над проектом бюджета на три года велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер России Михаил Мишустин. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T15:28+0300

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Работа над проектом бюджета на три года велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер России Михаил Мишустин. "Работа над главным финансовым документом строилась с учетом текущих вызовов", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

