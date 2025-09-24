Мишустин рассказал, как велась работа над проектом бюджета

https://1prime.ru/20250924/mishustin-862718624.html
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Работа над проектом бюджета на три года велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер России Михаил Мишустин. "Работа над главным финансовым документом строилась с учетом текущих вызовов", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
