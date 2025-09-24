https://1prime.ru/20250924/mishustin-862718841.html
Мишустин сообщил о завершении подготовки проекта бюджета на три года
Мишустин сообщил о завершении подготовки проекта бюджета на три года - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о завершении подготовки проекта бюджета на три года
Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета России на 2026-2028 годы, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
2025-09-24T15:30+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета России на 2026-2028 годы, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. "Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года", - сказал Мишустин на заседании Правительства РФ.
https://1prime.ru/20250924/minfin-862698858.html
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин сообщил о завершении подготовки проекта бюджета на три года
Мишустин: правительство завершает подготовку проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы
"Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года", - сказал Мишустин на заседании Правительства РФ.
"Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года", - сказал Мишустин на заседании Правительства РФ.
