Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики - 24.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики
Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики
2025-09-24T15:31+0300
2025-09-24T15:31+0300
экономика
рф
михаил мишустин
мировая экономика
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ситуация в мире остается нестабильной, вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
рф
рф, михаил мишустин, мировая экономика
Экономика, РФ, Михаил Мишустин, Мировая экономика
15:31 24.09.2025
 
Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики

Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация в мире остается нестабильной, вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
Мишустин сообщил о завершении подготовки проекта бюджета на три года
ЭкономикаРФМихаил МишустинМировая экономика
 
 
