Мишустин рассказал о проблемах глобальной экономики

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ситуация в мире остается нестабильной, глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ситуация в мире остается нестабильной, вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками, существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие к прежним финансовым институтам, страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

