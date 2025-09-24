https://1prime.ru/20250924/mishustin-862719283.html
Мишустин назвал главную цель при подготовке проекта бюджета России
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. При подготовке проекта бюджета России главным было минимизировать влияние негативных факторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Главное для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
